Москва, , 13:25 — REGNUM Министерство спорта РФ планирует до конца 2020 года утвердить стратегию развития спорта — 2030. Об этом 17 июля заявил глава ведомства Олег Матыцин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы подготовили нашу стратегию развития спорта до 2030 года. Мы планируем, что до конца года она будет утверждена после проведения всех необходимых обсуждений», — сказал Матыцин.

Он добавил, что в стратегии особое внимание будет уделено корпоративному спорту, в том числе проведению корпоративных соревнований.

По словам Матыцина, это станет отдельным направлением работы.

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