Омск, , 11:53 — REGNUM Омский «Авангард» подписал контракт с чешским форвардом Иржи Секачем. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подписал соглашение с 28-летним хоккеистом, которое рассчитано на один год.

В сезоне 2019/20 Секач играл за ЦСКА, в составе которого провёл 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков. Ранее он выступал за «Ак Барс», с которым выиграл в 2018 году Кубок Гагарина.

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