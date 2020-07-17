Химки, Московская область, , 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом 17 июля сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Химки» решили не играть в премьер-лиге в сезоне 2020/21. Предполагается, что об этом будет объявлено 19 июля после матча Кубка России.

В полуфинале Кубка России «Химки» сыграют с «Уралом». Матч пройдёт 19 июля в Екатеринбурге.

Напомним, в сезоне 2019/20 Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который был досрочно завершён, «Химки» заняли второе место и получили право выйти в РПЛ.

Ранее сообщалось, что клуб может продолжить выступать в ФНЛ или перейти в ПФЛ из-за проблем с финансированием.

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