Уссурийск, Приморский край, , 11:25 — REGNUM В Уссурийске Приморья практически готова к сдачи новая ледовая арена, которую строили с 2018 года в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье строят несколько спортивных комплексов и ледовую арену

Работы уже на завершающей стадии — идёт проверка техоборудования, планируют к заливке лёд.

Из федерального бюджета на строительство объекта выделено более 217 млн рублей и почти 41 млн — из казны Приморья.

Арена включает тренажёрный зал, три раздевалки, душевые кабины и санузлы.

Установлена трибуна для 300 зрителей.

Арену откроют к началу учебного года.

«Здесь будут развивать шорт-трек, фигурное катание, керлинг, проводить тренировочные мероприятия по хоккею», — сказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье запланировано к 2024 году достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 55,6%, а доли регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения — 56,2%.