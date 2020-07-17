Буэнос-Айрес, , 10:53 — REGNUM Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что перейдёт в московский ЦСКА. Об этом 17 июля сообщает Radio La Red.

«Я перехожу в отличную команду. Предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, остались лишь детали», — сказал Гайч.

Он добавил, что переезд в Россию является для него первым шагом перед переходом в более сильную европейскую лигу.

Ранее агент нападающего Матиас Фавано заявил, что Гайч подписал контракт с ЦСКА.

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