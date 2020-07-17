Тампа, США, , 10:16 — REGNUM Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский будет претендовать на приз «Везина Трофи». Об этом 17 июля сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю лиги по итогам сезона. НХЛ пока официально не объявляла тройку претендентов на награду.

Василевский третий год подряд будет претендовать на приз. В 2019 году он стал обладателем «Везина Трофи».

Отметим, что из российских голкиперов обладателем «Везина Трофи» является также Сергей Бобровский, который выигрывал приз в 2013 и 2017 годах.

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