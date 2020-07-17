Барселона, Испания, , 10:07 — REGNUM Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что всем футболистам команды нужно многое менять в своём сознании, чтобы добиться успеха. Об этом 17 июля сообщил журналист Самуэль Марсден в Twitter.

«Если хотим бороться за победу в Лиге чемпионов, многое должно измениться в нашем сознании», — сказал Месси.

Он добавил, что если всё продолжится таким же образом, то «Барселона» проиграет «Наполи» в Лиге чемпионов. Ответный матч 1/8 финала пройдёт в августе, первый завершился вничью — 1:1.

Как сообщало ИА REGNUM, «Барселона» проиграла «Осасуне» со счётом 1:2, а чемпионом Испании стал «Реал».

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