Москва, , 09:44 — REGNUM Московский «Локомотив» обеспечил себе место в тройке призёров чемпионата России по футболу и квалификации Лиги чемпионов на сезон 2020/21.

«Локомотив» занимает второе место, у команды 54 очка. Третьим с 49 очками идёт «Краснодар», у которого есть теоретические шансы обогнать «железнодорожников».

В 30-м туре «Локомотив» сыграет с «Уралом», а «Краснодар» — с «Ахматом». При этом у «Краснодара» есть матч в запасе с «Динамо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 29-м туре «Локомотив» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1.

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