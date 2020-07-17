Мадрид, , 09:35 — REGNUM Мадридский «Реал» выиграл 11-й трофей под руководством Зинедина Зидана. Об этом 17 июля сообщает Show Sport.

Когда главным тренером «Реала» был Зидан, команда три раза выиграла Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Это является лучшим результатом среди тренеров «Реала». Второй показатель у Мигеля Муньоса, который возглавлял «королевский клуб» с 1959 по 1974 год и выиграл восемь трофеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании.

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