Виго, Испания, , 08:42 — REGNUM «Леванте» одержал победу над «Сельтой» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Леванте» дубль оформил полузащитник Энис Барди (11, 28), ещё один гол забил нападающий Борха Майораль (52). «Сельта» ответила точными ударами форвардов Санти Мины (36) и Яго Аспаса (45).

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не вышел на поле из-за травмы.

На сегодняшний день «Леванте» набрал 46 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» идёт на 17-м месте с 36 очками.

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