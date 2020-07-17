Бильбао, Испания, , 08:37 — REGNUM «Леганес» одержал победу над «Атлетиком» (Бильбао) в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Леганеса» голы забили нападающие Мигель Анхель Герреро (79) и Роже Ассале (94). При этом «Атлетик» с 22-й минуты играл в меньшинстве после удаления вратаря Уная Симона.

На сегодняшний день «Леганес» набрал 35 очков и находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» идёт на 10-м месте с 51 очком.

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