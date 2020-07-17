Барселона, Испания, , 07:39 — REGNUM «Барселона» проиграла «Осасуне» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе «Осасуны» голы забили нападающий Хосе Мануэль Арнаис (15) и полузащитник Роберто Торрес (94). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (62).

Отметим, что «Осасуна» с 77-й минуты играла в меньшинстве после удаления нападающего Энрика Гальего.

На сегодняшний день «Барселона» набрал 79 очков и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» идёт на 11-м месте с 51 очком.

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