Мадрид, , 07:33 — REGNUM Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании по футболу сезона 2019/20. В матче 37-го тура «королевский клуб» победил «Вильярреал» со счётом 2:1.

В составе «Реала» дубль оформил нападающий Карим Бензема, который открыл счёт на 29-й минуте, а затем на 77-й минуте реализовал пенальти. «Вильярреал» ответил голом полузащитника Висенте Иборры на 83-й минуте.

«Реал» набрал 86 очков и опережает «Барселону» на семь баллов. «Вильярреал» идёт на пятом месте с 57 очками.

«Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании. Последний раз мадридский клуб выигрывал турнир в сезоне 2016/17.

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