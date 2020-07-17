Саутгемптон, Великобритания, , 06:40 — REGNUM «Саутгемптон» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Брайтон» Ниль Мопе. А на 66-й минуте форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Саутгемптон» набрал 46 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» идёт на 15-м месте с 37 очками.

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