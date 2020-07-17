Цюрих, Швейцария, , 03:15 — REGNUM Сессия Международного олимпийского комитет (МОК), стартующая 17 июля, впервые за всю историю комитета пройдёт в дистанционном формате видеоконференции. Провести 136-ю сессию в традиционном очном режиме членам МОК не позволила пандемия нового коронавируса.

В течение первого дня члены организации обсудят повестку заседания, которое ранее традиционно длилось два или три дня. На этой сессии значительная часть вопросов будет посвящена последствиям переноса Олимпийских игр в Токио и планам их проведения в новых условиях. Участникам заседания будут представлены отчеты оргкомитета «Токио-2020» и координационной комиссии по подготовке к Играм с подробным планом проведения Олимпиады в новые сроки.

В числе важнейших вопросов сессии — отчёт Всемирного антидопингового агентства (WADA), который представит его глава Витольд Банька.

Как сообщало ИА REGNUM, один из директоров оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси заявил, что если ситуация с коронавирусом не позволит провести их в 2021 году, необходимо будет проработать вариант ещё одного переноса сроков.

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