Сухум, , 14:53 — REGNUM XXVII чемпионат Абхазии по футболу стартует с 3 августа. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба госкомитета по делам молодежи и спорту республики.

Поданным ведомства, за звание лучших футболистов страны будут бороться семь команд. Сообщается, что со стороны государства в проведении чемпионата была оказана финансовая помощь, несмотря на трудное экономическое положение в стране.

«Выражаю благодарность руководству Республики Абхазия в лице президента Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба», — приводит пресс-служба слова председателя госкомспорта Джемала Губаза.

Он рассказал, что благодаря помощи получилось закупить экипировку, инвентарь и провести полноценный чемпионат.

Напомним, XXVII чемпионат Абхазии по футболу должен был стартовать в 2019 году, но из-за нехватки денег его начало перенесли на 2020 год.