Москва, , 13:33 — REGNUM Для семьи умершего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова собрано 10 млн рублей. Об этом 16 июля сообщил блогер и бывший футболист Евгений Савин в Instagram.

«Спасибо вам. За один день мы собрали 10 млн рублей, и Тёма с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы — одна большая футбольная семья», — написал Савин.

22-летний Самохвалов скончался в апреле во время пробежки в Москве. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. У него остались жена и маленький сын.