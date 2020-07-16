Москва, , 13:20 — REGNUM Футбольный агент Матиас Фавано заявил, что нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом 16 июля сообщает Metaratings.

«Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. ЦСКА — большой шаг в Европе для Гайча», — сказал Фавано.

Он добавил, что переговоры о трансфере футболиста были сложными, но стороны сумели согласовать все условия сделки.

Ранее сообщалось, что Гайч согласовал контракт с ЦСКА после того, как клуб улучшил предложение по его контракту.

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