Москва, , 10:59 — REGNUM Скейт-парк в Юго-Восточном административном округе Москвы принял первых спортсменов. Об этом 16 июля сообщается на официальной странице комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Площадь спортивной зоны составляет 620 квадратных метров. Воспользоваться объектом смогут жители Рязанского и других районов столицы. Скейт-парк стал частью зоны отдыха километрового пешеходного бульвара, который благоустраивается в рамках жилого комплекса.

Спортивный объект содержит полный набор типовых фигур для трюков спортсменов: бэнк, пирамида, рейл, грайндбокс, вулкан, двойной квотер и прочие фигур. При этом конструктив экстрим-парка выполнен из гидротехнического бетона, что обеспечивает прочность конструкций и сцепление с колесами скейта или роликов. К тому же данные мероприятия позволяют сделать занятия спортсменов практически бесшумными, отмечается в сообщении.

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