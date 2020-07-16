Уфа, , 09:55 — REGNUM В футбольном клубе «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

«У нас ещё два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится», — цитирует Мурзагулова «Спорт-экспресс».

Он отметил, что футболисты «Уфы» проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Роспотребнадзор и премьер-лига дали разрешение на проведение матча.

Матч «Уфы» с «Динамо» должен пройти 16 июля. После 28 туров «Уфа» занимает шестое место в РПЛ.