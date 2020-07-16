Москва, , 09:47 — REGNUM Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему считает чемпионат мира — 2018 в России лучшим в истории. Об этом 15 июля сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Есть много причин, по которым чемпионат мира 2018 стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98%. В общей сложности более половины населения мира смотрели его», — сказал Инфантино.

Он добавил, что особенным событием чемпионат мира сделали «атмосфера в принимающих городах и на стадионах и невероятное российское гостеприимство».

По словам Инфантино, во время ЧМ-2018 многие стереотипы были опровергнуты, а миллионы людей открыли для себя Россию как «красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью культуры».

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