Рим, , 08:58 — REGNUM «Рома» одержала победу над «Вероной» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Ромы» голы забили полузащитник Жордан Верету (10), реализовавший пенальти, и нападающий Эдин Джеко (45). «Верона» ответила голом хавбека Маттео Пессины (47).

На сегодняшний день «Рома» набрала 57 очков и находится на пятом месте в Серии А. «Верона» идёт на девятом месте с 44 очками.

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