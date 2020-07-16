Болонья, Италия, , 08:53 — REGNUM «Болонья» сыграла вничью с «Наполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На седьмой минуте счёт в матче открыл защитник «Наполи» Костас Манолас. На 80-й минуте форвард «Болоньи» Муса Бэрроу восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Болонья» набрала 43 очка и находится на 10-м месте в Серии А. «Наполи» идёт на шестом месте с 53 очками.

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