Сассуоло, Италия, , 08:43 — REGNUM «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В начале матча «Ювентус» забил два гола. Отличились Данило (5) и Гонсало Игуаин (12).

Однако «Сассуоло» смог не только отыграться, но и выйти вперёд. Точными ударами отметились Филип Джуричич (29), Доменико Берарди (51) и Франческо Капуто (54).

«Ювентус» смог уйти от поражения благодаря голу защитника Алекса Сандро на 64-й минуте.

На сегодняшний день «Ювентус» набрал 77 очков и находится на первом месте в Серии А. «Сассуоло» идёт на восьмом месте с 47 очками.

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