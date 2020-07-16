Ньюкасл, Великобритания, , 08:19 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тоттенхэма» голы забили полузащитник Сон Хын Мин (27) и нападающий Гарри Кейн (60,90), оформивший дубль. «Ньюкасл» ответил точным ударом хавбека Мэтта Ритчи (56).

На сегодняшний день «Тоттенхэм» набрал 55 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» идёт на 13-м месте с 43 очками.

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