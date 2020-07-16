Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM В Екатеринбурге 15 июля состоялся футбольный матч между командами «Арсенал» и «Урал». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в рамках 29-го тура российской премьер-лиги.

Арсенал открывает счет в матче Алексей Колчин © ИА REGNUM

Встреча завершилась счётом 1:3 в пользу гостей. Счёт они открыли на 13-й минуте. Первый гол забил Даниил Хлусевич. Эрик Бикфалви сравнял счёт, но последовавшие затем два мяча от «Арсенала» не оставили «Уралу» шансов на победу.

Бикфалви сравнивает счет Алексей Колчин © ИА REGNUM

Таким образом, «Арсенал» вышел в турнирной таблице на шестое место.