Екатеринбург, 16 июля 2020, 08:46 — REGNUM В Екатеринбурге 15 июля состоялся футбольный матч между командами «Арсенал» и «Урал». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в рамках 29-го тура российской премьер-лиги.

Арсенал открывает счет в матче
Арсенал открывает счет в матче
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Борьба за верховой мяч
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Андрей Панюков забивает гол, который позже отменят
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер Урала — Дмитрий Парфенов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Довбня и Биквалви
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жесткий стык
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Зрители на трибуне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игроки Арсенала оспаривают решение арбитра
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Левашов играет на выходе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Лисовый против игроков Урала
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Михаил Левашов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Недовольство Панюкова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Обсуждение игровых задач
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пантелеев против Калинина
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Встреча завершилась счётом 1:3 в пользу гостей. Счёт они открыли на 13-й минуте. Первый гол забил Даниил Хлусевич. Эрик Бикфалви сравнял счёт, но последовавшие затем два мяча от «Арсенала» не оставили «Уралу» шансов на победу.

Бикфалви сравнивает счет
Бикфалви сравнивает счет
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Таким образом, «Арсенал» вышел в турнирной таблице на шестое место.

Пантелеев против Калинина
Панюков в атаке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Празднование гола Хлусевича
Празднование гола Хлусевича
Хагуш жестко играет против Калинина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хагуш и Килинин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Эрик Бикфалви празднует забитый мяч
Эрик Бикфалви празднует забитый мяч
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ярослав Годзюр
Алексей Колчин © ИА REGNUM