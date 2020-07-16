Лондон, , 07:42 — REGNUM «Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Но ещё до перерыва «Арсенал» смог отыграться и выйти вперёд.

На 32-й минуте форвард «Арсенала» Александр Ляказетт воспользовался ошибкой защитника Вирджила ван Дейка и сравнял счёт. А на 44-й минуте ошибся вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер, после чего форвард Рейсс Нельсон вывел «Арсенал» вперёд.

На сегодняшний день «Арсенал» набрал 53 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идёт на первом месте с 93 очками.

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