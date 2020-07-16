Морейра-де-Конегуш, , 07:24 — REGNUM «Морейренсе» сыграл вничью с «Пасуш де Феррейра» в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 36-й минуте матча счёт открыл защитник «Морейренсе» Стивен Витория, реализовавший пенальти. На 75-й минуте защитник «Пасуш де Феррейра» Марку Байшиньу восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Морейренсе» занимает восьмое место в чемпионате Португалии, на счету команды 43 очка. «Пасуш де Феррейра» идёт на 13-м месте с 35 очками.

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