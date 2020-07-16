Порту, Португалия, , 07:15 — REGNUM «Порту» досрочно стал чемпионом Португалии. В матче 32-го тура «Порту» одержал победу над «Спортингом» со счётом 2:0.

В составе «Порту» голы забили полузащитник Перейра Данилу (64) и нападающий Мусса Марега (91).

«Порту» занимает первое место в чемпионате Португалии. Команда набрала 79 очков и оторвалась от ближайшего преследователя, «Бенфики», на восемь очков за два тура до конца чемпионата. «Спортинг» идёт на третьем месте с 59 очками.

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