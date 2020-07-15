Санкт-Петербург, , 23:22 — REGNUM Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов провел свой 200-й матч за «Зенит».

Футболист вышел на замену на 84-й минуте матча 29-го тура чемпионата России против «Оренбурга», заменив на поле Себастьяна Дриусси.

Россиянин выступает за «сине-бело-голубых» с 2013 года. За 200 матчей в форме «Зенита» 29-летний хавбек отличился 72 (31+41) результативными действиями по системе «гол+пас».

В их составе россиянин трижды становился победителем национального чемпионата, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок России.

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