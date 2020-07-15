Санкт-Петербург, , 22:39 — REGNUM «Зенит» на домашнем поле прошелся катком по обороне «Оренбурга» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом — 4:1.

Счет встречи был открыт уже на второй минуте: защитник «Оренбурга» Андрей Малых переправил мяч в свои ворота, позволив «Зениту» получить преимущество в счете. На 32-й минуте нападающий «Оренбурга» Фамейе Джоэль смог сравнять счет с помощью передачи Артема Кулишева.

Во второй 45-й минутке игрой полностью руководил «Зенит». Азмун отметился двумя голами на 61-й и 77-й минутах, а позднее отдал голевую передачу на Артема Дзюбу, который забил решающих гол на 91-й минуте.

«Зенита» возглавляет турнирную таблицу с 69 очками в активе, досрочно став чемпионом страны. «Оренбург» является первой командой на вылет и, соотвественно, последней в чемпионате. В их активе 24 набранных балла в 29 матчах.