Бернли, Великобритания, , 22:15 — REGNUM «Бёрнли» вымучил ничью в матче 36-го тура Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась при ничейном счете — 1:1.

Единственный гол, который почти принёс победу «Вулверхэмптону», на свой счет записал нападающий Рауль Хименес. В текущем сезоне мексиканец реализовал 16 точных ударов в створ ворот соперника.

«Бёрнли» пришлось выжимать из себя последние силы для того, чтобы сравнять счет. На 96-й минуте встречи в ворота гостей был назначен пенальти, который был успешно реализован нападающим Крисом Вудом. Новозеландец записал на свой счет одиннадцатый мяч в этом сезоне.

«Вулверхэмптон» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, что пока помогает клубу попасть в квалификацию Лиги Европы. «Бёрнли», благодаря этой ничьей, опередил «Арсенал» и поднялся на девятую строчку, в его активе 51 очко.