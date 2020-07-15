Ньюкасл, Великобритания, , 22:00 — REGNUM «Ньюкасл Юнайтед» на домашнем поле уступил лондонскому «Тоттенхэму» в матче 36 тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась победой гостей с преимуществом в два мяча — 3:1.

Основной вклад в победу «шпор» в этом матче вложил нападающий Харри Кейн, оформив на свой счет голевой дубль. Также в составе «Тоттенхэма» отличился Сон Хон-Мин, который открыл счет на 27-й минуте с помощью передачи Ло Чельсо.

В активе хозяев единственным мячом отметился шотландский хавбек Мэтт Ричи.

«Тоттенхэм», набрав 55 очков, поднялся на седьмую строчку чемпионата. «Ньюкасл» сохранил за собой 13-е место в таблице, в их активе 43 результативных балла.