Киев, , 21:35 — REGNUM «Шахтёр» набрал три победных очка в матче 31-го тура чемпионата Украины с «Колосом». Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» в Киеве и завершилась победой хозяев поля с преимуществом в два мяча — 2:0.

В составе действующих чемпионов Украины голами отметились бразильцы Маркос Сиприано на 49-й минуте встречи и Жуниор Моралес на 94-й.

На данный момент «Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 81 баллом в активе. «Колос» занимает шестое место, набрав 29 очков в 31 матче.