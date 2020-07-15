Флорида, США, , 20:58 — REGNUM Григорий Денисенко поставил подпись под трехлетним соглашением новичка с клубом НХЛ «Флоридой Пантерз», информирует пресс-служба «пантер». Сумма годового оклада хоккеиста не разглашалась.

В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги 20-летний нападающий принял участие в 38 матчах за ярославский «Локомотив», отличившись 12 (6+6) результативными баллами. В шести матчах первого раунда плей-офф на его счету одна шайба.

В 2018-м году россиянин был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером в первом раунде драфта НХЛ.

В составе сборной России завоевал серебряные медали молодежного чемпионата мира 2020 года.