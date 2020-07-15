Самара, , 20:17 — REGNUM «Крылья Советов» на своем поле смогли сдержать прессинг «Краснодара» в рамках 29-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась при ничейном счете — 0:0.

«Краснодар» не смог набрать ожидаемые три балла в этом противостоянии, сохранив за собой третью строчку чемпионата, которая дает право на выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Идущий вторым «Локомотив» имеет 51 очко в своем активе, что лишь на один балл больше чем у «краснодарцев».

Тем временем «Крылья» продолжают бороться за выживание, занимая предпоследнее 15-е место с 28 очками на счету. В последних пяти матчах команда Андрея Талалаева показывает, что готова бороться за место в элите, отобрав очки у «Локомотива», «Ростова» и, соответственно, «Краснодара».