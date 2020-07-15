Москва, , 19:59 — REGNUM 15 июля в рамках 29-го тура РПЛ встретились коллективы «Спартак» и «Ахмат». Игра завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 3:0.

Первый мяч на 51-й минуте забил российский опорный полузащитник Роман Зобнин после передачи Павла Маслова — 1:0. Через 31 минуту Александр Соболев удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце матча Гус Тил довел счет до разгромного — 3:0.

«Спартак», набрав 36 очков, занял восьмую строчку. «Ахмат» с 31-м баллом остался на тринадцатой позиции.