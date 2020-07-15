Ярославль, , 19:10 — REGNUM Ярославский «Локомотив» начал подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги, при этом команда скорректировала план тренировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ХК «Локомотив». Ярославские хоккеисты 14 июля прошли медосмотр, а на следующий день начали первый тренировочный сбор в Ярославле.

Форвард «Локомотива» Антон Ландер (на переднем плане) ХК «Локомотив»

Команда будет работать на своей базе до 3 августа, а потом отправиться на турнир в Сочи, где с 4 по 9 августа сыграет с хозяевами, питерским СКА, молодежной сборной России и омским «Авангардом». Дальше «Локомотив» до 22 августа будет тренироваться дома.

А вот планы на конец августа ярославцы поменяли. Вместо турнира в Минске они сыграют на Кубке губернатора Челябинской области, где встретятся с «Трактором», «Автомобилистом», «Сибирью» и «Нефтехимиком». Свои матчи «Локомотив» проведет с 23 по 26 августа.

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