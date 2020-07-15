Тула, , 17:59 — REGNUM 15 июля в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги встретились команды «Урал» и «Арсенал» (Тула). Игра завершилась уверенной победой «пушкарей» со счетом 3:1.

Забитые мячи: Даниил Хлусевич (Владислав Пантелеев) 13 — 0:1, Эрик Бикфалви (Денис Кулаков) 38 — 1:1, Владислав Пантелеев 74 — 1:2, Сергей Ткачев 90 — 1:3.

«Арсенал», одержав 11-ю победу в сезоне и набрав 37 очков, поднялся на 6-е место. «Урал» с 35-ю баллами расположился на 9-й позиции.