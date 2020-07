Москва, , 16:17 — REGNUM 15 июля в рамках финала онлайн-турнира Nine to Five 1 встретились коллективы Hard Legion и Gambit Youngsters. Игра завершилась победой Gambit Youngsters со счетом 2:0 на картах Inferno (16:9) и Mirage (16:9). Заняв первое место, Gambit Youngsters получили 35 тысяч долларов, Hard Legion — 15 тысяч. Общий призовой фонд турнира составил 50 тысяч долларов.

Самым ценным игроком матча был признан 18-летний российский киберспортсмен Сергей «Ax1Le» Рыхторов, набравший статистику 56−26.