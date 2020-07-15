Москва, , 15:21 — REGNUM Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), планирует в сезоне 2020/21 проводить домашние матчи в Мытищах. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что 14 июля «Куньлунь» направил письмо в КХЛ, в котором сообщил, что в ближайшем сезоне клуб будет играть домашние матчи на «Арене-Мытищи».

Планируется, что КХЛ до 23 июля проведёт инспекцию арены на возможность проведения в ней матчей чемпионата.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что «Куньлуню» предложены несколько вариантов проведения домашних матчей в восточных городах России.

Напомним, из-за пандемии коронавируса «Куньлунь» провёл два последних домашних матча регулярного чемпионата 2019/20 в Москве и Новосибирске.

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