Нижний Новгород, , 14:43 — REGNUM В Нижегородской области 71 спортивная организация возобновила тренировки в связи с изменениями, которые внес губернатор Глеб Никитин, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Начали работать организации дополнительного образования и заведения, осуществляющие спортивную подготовку с очным присутствием занимающихся до 3 человек в закрытых помещениях и до 7 человек — на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

«Дети соскучились по спорту. Сейчас проходит подготовительный этап, надеемся подойти к соревнованиям в оптимальной форме», — прокомментировал начало тренировочного процесса тренер по баскетболу ФОКа «Мещерский» Егор Кочетков.

«Проводим тренировки не более часа. Большую группу воспитанников разделили — по 7 человек. Час занятий, затем перерыв, потом следующая группа», — отметил заместитель директора ФОКа «Мещерский» Михаил Вельмужов.