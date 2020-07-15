Москва, , 14:00 — REGNUM Российский прыгун с шестом Матвей Волков может получить право выступать за Белоруссию. Об этом 15 июля сообщил журналистам отец и тренер спортсмена Константин Волков.

«Нами было принято решение переехать в союзное государство — Белоруссию. Речь о смене нашего гражданства не идёт, речь идёт о получении вида на жительство», — сказал Волков.

По его словам, получение вида на жительство в Белоруссии даст спортсмену право выступать на международных соревнованиях.

Он отметил, что окончательное решение о праве выступать за Белоруссию будет приниматься Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).