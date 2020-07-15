Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM Болельщикам футбольного клуба «Ростов» предложили решить, кто нанёс ущерб деловой репутации Российской премьер-лиги. Голосования жёлто-синие организовали в социальных сетях, передаёт ИА REGNUM.

«Мы считаем, что такая серьёзная тема, как деловая репутация нашего чемпионата, должна обсуждаться не только в высоких кабинетах Российского футбольного союза, но и среди тех, для кого этот чемпионат России, собственно, и организуется — среди болельщиков», — пояснили свою позицию в клубе.

Как сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Оренбургом"назвал чемпионат России ненормальным и процитировал советского футболиста, заслуженного тренера СССР Павла Бышовца. В 2007 году Бышовец, занимая пост наставника столичного «Локомотива», сказал, что «есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела».

На высказывание руководителя тренерского штаба «Ростова» остро отреагировал президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, который считает, что слова Карпина наносят ущерб деловой репутации РФПЛ.

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