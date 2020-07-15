Бразилиа, , 13:11 — REGNUM Бразильский боец смешанных единоборств Марлон Мораес получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом 15 июля сообщает ESPN.

«К сожалению, мы заразились — я и моя жена. Мы были очень слабы, в какой-то момент мы испытывали очень серьезные симптомы», — сказал Мораес.

Он добавил, что ему не потребовалась госпитализация, но он отвез жену в больницу, где ей выписали лекарства, после чего она оставалась под наблюдением.

Мораес провёл 30 боёв в UFC, в которых одержал 23 победы и потерпел шесть поражений, ещё один поединок завершился вничью.