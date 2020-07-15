Москва, , 12:37 — REGNUM Российский боксёр Артур Бетербиев проведёт поединок с китайцем Мэн Фаньлуном 25 сентября в Екатеринбурге. Об этом 15 июля заявил глава компании Top Rank Боб Арум в интервью Boxingscene.

По словам Арума, поединок состоится 25 сентября на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Первоначально бой должен был пройти 28 марта в Канаде, но был перенесён из-за пандемии коронавируса. Позднее организаторы хотели провести бой без зрителей в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Бой Бетербиева с Мэн Фаньлуном отменён из-за коронавируса