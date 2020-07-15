Москва, , 12:32 — REGNUM У Российского футбольного союза (РФС) нет вопросов к арбитру Сергею Лапочкину. Об этом 15 июля заявил журналистам глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Лапочкин был проверен на полиграфе. Он подозревался в игре на тотализаторе.

«Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошёл проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет», — сказал Хачатурянц.

Ранее сообщалось, что один из российских арбитров мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Отмечалось, что речь может идти о Лапочкине.