Москва, , 11:51 — REGNUM Уход фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко не сказался на отношениях в группе Этери Тутберидзе. Об этом 15 июля заявила фигуристка Алёна Косторная.

«Как изменилась ситуация в нашей команде? Я бы не сказала, что произошло что-то особенное. Спортсмены приходят и уходят, ничего страшного в этом нет», — цитирует Косторную сайт «Олимпийского канала».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Трусова перешла в тренерскую группу Плющенко из группы Тутберидзе, в которой тренировалась с 2016 года.

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