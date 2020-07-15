Москва, , 11:14 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что планирует завершить карьеру в 18 лет. Об этом 14 июля сообщает сайт Олимпийского канала.

«Фигурное катание — не тот вид спорта, где можно кататься до тридцати лет и побеждать», — сказала 16-летняя Косторная.

По её словам, фигуристки могут кататься, радовать публику, участвовать в шоу, но не занимать первые места, поскольку есть 15-летние девочки, которые делают четверные прыжки.

Она отметила, что хотела бы выступать ещё на протяжении двух сезонов, чтобы участвовать в Олимпийских играх 2022 года.

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