Буэнос-Айрес, , 10:53 — REGNUM Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может перейти не в ЦСКА, а в «Зенит». Об этом 15 июля сообщил журналист Хуампи Кабальеро в Twitter.

По информации источника, «Зенит» готов включиться в борьбу за 21-летнего форварда, если его трансфер в ЦСКА не будет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Гайч близок к переходу в ЦСКА. При этом сам футболист заявил, что хочет перейти в московский клуб.

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